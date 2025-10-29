News

Canton Reference Days bei Schlegelmilch highend am 07. und 08. November

30.10.2025 (Philipp Kind)

Schlegelmilch Canton 1

Am 07. und 08. November 2025 lädt Schlegelmilch highend in Haßfurt zu den großen Canton Reference Days ein. Mit Live-Vorführungen von Dirk Halfmann (Canton), spannenden Klangvergleichen und exklusiven Angeboten.

In drei Studios spielen unter anderem die Canton Reference Alpha 2 mit Accuphase- und Aurender-Elektronik, die Reference 3 mit McIntosh-Komponenten sowie die Reference 5 in Kombination mit T+A.

Besucher profitieren dabei nicht nur von den spannenden Demos, Hintergrundinformationen und Hörvergleichen, sondern auch von attraktiven Inzahlungnahme- und Finanzierungsaktionen. Snacks und Getränke stehen natürlich ebenfalls bereit.

Wann und Wo?

  • Schlegelmilch highend, Godelstatt 8, 97437 Haßfurt
  • Freitag, 07.11. von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr
  • Samstag, 08.11. von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Jetzt hier anmelden und die Canton Reference Serie live erleben:

Yamaha True X 800x600

Wer sich noch näher über die verschiedenen Anlagen und Setups informieren möchte, findet hier unseren Vorbericht zu den Canton Reference Days bei Schlegelmilch highend:

