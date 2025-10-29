News

Canton Reference Days bei Schlegelmilch highend am 07. und 08. November

Am 07. und 08. November 2025 lädt Schlegelmilch highend in Haßfurt zu den großen Canton Reference Days ein. Mit Live-Vorführungen von Dirk Halfmann (Canton), spannenden Klangvergleichen und exklusiven Angeboten.

In drei Studios spielen unter anderem die Canton Reference Alpha 2 mit Accuphase- und Aurender-Elektronik, die Reference 3 mit McIntosh-Komponenten sowie die Reference 5 in Kombination mit T+A.

Besucher profitieren dabei nicht nur von den spannenden Demos, Hintergrundinformationen und Hörvergleichen, sondern auch von attraktiven Inzahlungnahme- und Finanzierungsaktionen. Snacks und Getränke stehen natürlich ebenfalls bereit.

Wann und Wo?

Schlegelmilch highend, Godelstatt 8, 97437 Haßfurt

Freitag, 07.11. von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Samstag, 08.11. von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Jetzt hier anmelden und die Canton Reference Serie live erleben:

Wer sich noch näher über die verschiedenen Anlagen und Setups informieren möchte, findet hier unseren Vorbericht zu den Canton Reference Days bei Schlegelmilch highend:

