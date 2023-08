News

"Goldfieber" mit Charlton Heston & Kim Basinger auf Blu-ray Disc

Hansesound veröffentlicht "Goldfieber" (Mother Lode) im September auf Blu-ray Disc. Der Abenteuer-Klassiker mit Charlton Heston & Kim Basinger aus dem Jahr 1982, bei dem Charlton Hesten zusammen mit seinem Sohn auch Regie führte, erscheint mit neuer HD-Abtastung erstmals in Deutschland auf Blu-ray Disc. Der Film wird mit deutschem und englischem 2.0-Ton präsentiert und erscheint am 22.09.2023 zunächst als Mediabook inklusive zusätzlicher DVD sowie am 29.09.2023 noch einmal als einfache Blu-ray Disc.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.