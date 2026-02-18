News

"G.O.A.T. - Bock auf grosse Sprünge" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Sony veröffentlicht "G.O.A.T. - Bock auf grosse Sprünge" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Animationsfilm über eine "tierische" Sportmannschaft läuft ab dem 19.02.2026 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Frühsommer auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

