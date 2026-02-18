News
"G.O.A.T. - Bock auf grosse Sprünge" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
18.02.2026 (Karsten Serck)
Sony veröffentlicht "G.O.A.T. - Bock auf grosse Sprünge" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Animationsfilm über eine "tierische" Sportmannschaft läuft ab dem 19.02.2026 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Frühsommer auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.
- G.O.A.T. - Bock auf grosse Sprünge [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- G.O.A.T. - Bock auf grosse Sprünge [Blu-ray] bei jpc.de
bereits erhältlich:
