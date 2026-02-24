News

Teufel REFLEKT 2: Überarbeitete Dolby-Atmos-Lautsprecher mit optimierter Halterung und neuem Design

Bildquelle: Lautsprecher Teufel

Lautsprecher Teufel stellt mit den REFLEKT 2 eine neue, überarbeitete Version der Dolby Atmos-zertifizierten Effektlautsprecher vor. Mit optimierter Wandhalterung, Designanpassung an die aktuelle ULTIMA Serie und verbesserter Reparaturfreundlichkeit. Über einen integrierten Umschalter können die Lautsprecher auf den jeweiligen Betriebsmodus hin angepasst werden. Je nachdem, ob die Komponenten auf den Standlautsprechern platziert (Upfiring-Modus) sind oder an der Wand befestigt wurden (Direct-Modus). Die 2-Wege-Lautsprecher sind auch mit DTS:X/Auro-3D kompatibel und aus FSC-zertifiziertem Holz gefertigt.

Alle Fakten in Kürze (aus der Pressemitteilung):

Dolby-Atmos-Lautsprecher-Paar mit Dolby-Atmos-Enabled-Speaker-Zertifizierung für die Erweiterung eines Heimkino-Sets

Kann als upward-firing Dolby-Atmos-Speaker, Front-Height-Speaker oder normaler Rear-Speaker verwendet werden, Umschalter integriert

Passend für alle passiven Ultima-, Theater- und System-Lautsprecher

Neu gegenüber dem Vorgänger: optimierte Halterung für eine noch stabilere Anbringung, Gehäuse aus FSC®-zertifiziertem Holz, weiße Variante passend zur weißen ULTIMA, angepasstes Design für eine bessere Wohnraumintegration

Geeignet für Dolby Atmos, DTS:X und Auro 3D Content, horizontale oder vertikale Montage möglich, Wandhalter integriert

Einfach auf Stand- oder Regallautsprecher positionierbar, hochwertige, unauffällige Lackierung in Matt-Schwarz und Matt-Weiß

Aufwendiges 2-Wege-System mit spezieller Abstrahlcharakteristik und langhubigem Tiefmitteltöner für hohe, verzerrungsfreie Pegel

Die REFLEKT 2 sind ab sofort in einer schwarzen und weißen Farbausführung im Teufel Onlineshop und in allen Teufel Stores für 299,99 Euro (Paarpreis) erhältlich. Die REFLEKT 2 werden zudem in fertig konfigurierten Bundles angeboten.

