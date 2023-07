News

FIFA+ App für Amazon Fire TV und Fernseher von Samsung & LG

Die FIFA bietet ihre eigene FIFA+ Streaming-App jetzt direkt auf zahlreichen Fernsehern (Samsung, LG, VIDAA, Amazon Fire and Android TV) an. Außerdem gibt es auch eigene FAST-Kanäle mit Live-Streaming auf den Plattformen Samsung TV Plus, LG Channels, VIDAA Channels, The Roku Channel und Rakuten TV.

Bei FIFA+ sind u.a. Inhalte der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 wie Interviews, Highlights und komplette Spielwiederholungen nach 24 Stunden in bestimmten Gebieten verfügbar. In mehr als 50 Ländern – darunter Brasilien, Japan und den Niederlanden – werden die Spiele sogar live übertragen.

Anfang des Monats wurden bereits das gesamte Archiv der WM 2022 in Katar sowie die Frauen-Fußball-Dokumentation „All Roads Lead Down Under“ auf der FIFA+ Plattform veröffentlicht.

