News

"Ferris macht blau" & "The Big Lebowski" 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbooks jetzt vorbestellbar

Die beiden Ultra HD Blu-ray-Steelbooks von "Ferris macht blau" (Ferris Bueller's Day Off) und "The Big Lebowski" sind ab sofort bei jpc vorbestellbar. "Ferris macht blau" erscheint am 24.08.2023 erstmals auf Ultra HD Blu-ray während es sich bei dem für den 10.08. geplant "The Big Lebowski" 4K-Steelbook um eine imitierte Sonderedition zum 25. Jubiläum der Komödie mit Jeff Bridges handelt.

Am 10. August erscheint außerdem auch der Bruce Lee-Klassiker "Der Mann mit der Todeskralle" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.