Extended Preview für Michael Bays "Ambulance" 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc online

Universal hat ein "Extended Preview" für "Ambulance" veröffentlicht. Die Vorschau zeigt rund acht Minuten aus dem Michael Bay Action-Film:

"Ambulance" erscheint in Deutschland am 09.06.2022 auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und DVD und ist bereits bei Apple und Amazon Prime Video in 4K erhältlich.

Die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc werden mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein.

"Ambulance" wird auch als Steelbook auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc veröffentlicht.

alternativ:

Ambulance (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,35:1 (HDR10)

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Bays kreatives Chaos

Vollgas

Luftangriff

Krankenwagen-Ambiente

Welthauptstadt der Verfolgungsjagden

Eine Hommage an Notfallhelfer

