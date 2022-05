News

"Star Wars: Skeleton Crew" startet 2023 bei Disney+

Lucasfilm hat im Rahmen der "Star Wars Celebration" neben Neuigkeiten zu "Andor" und "The Mandalorian" auch die neue Star Wars-Serie "Star Wars: Skeleton Crew" für 2023 bei Disney+ angekündigt.

Die Serie mit Jude Law dreht sich um eine Gruppe von Kindern die im All gestrandet sind und versuchen, einen Weg zurück in ihre Heimat zu finden. "Star Wars: Skeleton Crew" soll im Zeitrahmen des "Mandalorian" spielen.

Die Serie wird von "Spider-Man: No Way Home"-Regisseur Jon Watts und dem Drehbuchautor Christopher Ford entwickelt, die bereits bei "Spider-Man: Homecoming" zusammengearbeitet haben. Laut Watts sollen in "Star Wars: Skeleton Crew" zwar vier Kinder-Darsteller zu sehen sehen, es sich aber nicht um eine Kinder-Serie handeln.

Bildmaterial zu "Star Wars: Skeleton Crew" wurde noch nicht veröffentlicht.

www.disneyplus.com

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.