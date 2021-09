News

Erstes Dolby Atmos-Hörspiel in deutscher Sprache veröffentlicht

KIDDINX Media, bekannt für Serien wie Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Dolby das erste Hörspiel in Dolby Atmos. Eine neue Folge Bibi Blocksberg (Folge 139, "Chaos am Flughafen) ist ab sofort mit dem objektbasierten Tonformat über Apple Music und andere Musikstreamingdienste verfügbar.

Voraussetzung für die 3D Audio-Wiedergabe ist der Dolby Atmos-Support des entsprechenden Systems bzw. der Soundbar oder des Mobilgerätes.

Das Hörspiel ist auch auf CD oder MP3 erhältlich, die aber nur die Stereo-Fassung enthalten.

