Erster Trailer zur Science Fiction-Serie "Silo" bei Apple TV+ online

Apple hat den ersten Teaser-Trailer zur Science Fiction-Serie "Silo" bei Apple TV+ veröffentlicht:

Die Science Fiction-Serie mit Rebecca Ferguson über eine geheimnisvolle Welt, in der außerhalb eines Silos kein Leben zu existieren vermag, basiert auf den Erzählungen von Hugh Howey und wird ab dem 05.05.2023 bei Apple TV+ gezeigt. Wie die meisten Serien bei dem Apple-Streaming-Dienst dürfte auch "Silo" wieder in 4K mit Dolby Vision und Dolby Atmos-Ton in Deutsch und Englisch präsentiert werden.

