Erste Beta-Version für Kodi 20.x "Nexus" Media Center veröffentlicht

Die Entwickler des "Kodi" Media-Centers haben die erste Beta-Version für das nächste große Kodi-Update auf die Version 20.x "Nexus" veröffentlicht.

In den Release Notes werden wieder vor allem eine ganze Reihe von Bugfixes statt neuer Funktionen aufgelistet und Entwicklung erfolgt in vielen kleinen Schritten. Aber immerhin halten die Entwickler ihre erste Beta für zumindest so stabil, dass sie auch für einen breiteren Nutzerkreis schon zum Ausprobieren geeignet erscheint.

Die Kodi 20.x "Nexus" Beta-Version ist ebenso wie das aktuelle Kodi 19.x "Matrix" und frühere Kodi-Versionen zum Download auf der Kodi-Website erhältlich.

