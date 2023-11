News

Erste 3D-Filme im Apple iTunes Store

Apple bereitet derzeit einige Filme und Serien in 3D vor. Apple gehörte zwar bereits zu den Pionieren von digitalen HD und 4K-Filmen im Apple iTunes Store, hat aber bis zum Ende des durch "Avatar" ausgelösten 3D-Booms der 2010er Jahre keine Filme in 3D vertrieben. Erst mit der neuen Vision Pro-Brille bekommt das Thema auf einmal Priorität bei Apple. So wird z.B. die neue "Monsterverse" Godzilla-Serie in 3D produziert und Disney+ plant bereits eine eigene App, über die voraussichtlich auch "Avatar: The Way of Water" in 3D zu sehen sein wird.

In der neuen Beta-Version der Apple TV-App von tvOS 17.2 werden jetzt laut FlatpanelsHD die ersten Kinofilme mit einem 3D-Logo gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um zahlreiche Filme von Universal wie "Jurassic World: Ein neues Zeitalter", "Pacific Rim: Uprising" und "Skyscraper". Apple selbst hat bislang noch nicht offiziell angekündigt, wie genau 3D-Filme zukünftig angeboten werden sollen. Ob neben der Apple Vision Pro auch 3D-Fernseher bzw. Projektoren über die Apple TV-Box in 3D wiedergegeben werden können, ist noch offen.

Die Vision Pro-Brille von Apple unterstützt die Wiedergabe von Filmen in 3D über zwei integrierte 4K Micro OLED-Displays mit HDR und "Spatial Audio"-Unterstützung. Die Apple Vision Pro-Brille soll ab Anfang 2024 zunächst in den USA zu Preisen ab 3499 USD erhältlich sein.

