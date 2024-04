News

"Eagles: To The Limit: The Essential Collection" erscheint auf CD & Vinyl LP

Warner Music veröffentlicht im April "Eagles: To The Limit: The Essential Collection" auf CD & LP. Die Compilation enthält eine Zusammenstellung von 51 Songs aus den zwischen 1972 und 2020 veröffentlichten Studioalben und Live-Aufnahmen der Eagles und erscheint als 3 CD und 6 LP-Set. Bei jpc gibt es zusätzlich eine CD-Sonderedition mit Eagles-Replik-Tour-Laminat sowie eine günstigere Doppel-LP-Ausgabe.

Der Verkaufsstart der "Eagles: To The Limit: The Essential Collection" ist für den 12.04.2024 geplant.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.