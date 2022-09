News

Nächster "Planet der Affen"-Kinofilm für 2024 geplant

Die 20th Century Studios bereiten einen weiteren "Planet der Affen"-Kinofilm vor. Laut Informationen von "Deadline" sollen die Dreharbeiten für "Kingdom of the Planet of the Apes" im kommenden Monat unter der Regie von Wes Ball (Maze Runner) starten.

Der Film soll viele Jahre nach dem Ende von "Planet der Affen: Survival" angesiedelt sein und ein ganz neues Kapitel der Reihe einläuten. Zur Handlung wurden noch keine Details verraten.

Als Darsteller werden voraussichtlich u.a. Owen Teague und Freya Allan (The Witcher) dabei sein.

"Kingdom of the Planet of the Apes" soll voraussichtlich 2024 ins Kino kommen.

