News

"Dracula" als rekonstruierte Original-Farbfassung auf Blu-ray Disc

Koch Media veröffentlicht "Dracula" im November auf Blu-ray Disc. John Badhams Dracula-Verfilmung mit Frank Langella aus dem Jahr 1979 erscheint am 28.01.2021 auf Blu-ray Disc und enthält die rekonstruierte Original-Farbfassung, die das volle Farbspektrum der ursprünglichen Fassung von 1979 darstellen soll. Die 2 Disc-Edition enthält ausserdem eine Bonus-DVD.

Dracula (Blu-ray Disc)

Bild: 2,35:1

Ton: Deutsch, Englisch DTS HD MA 2.0

Unteritel: Deutsch

Extras:

- Einführung von Regisseur John Badham (UT)

- Audiokommentar John Badham (UT)

- Deutscher und Originaltrailer

- Bildergalerie mit seltenem Werbematerial

Bonus-DVD (Lauflänge ca. 105 min, deutsch untertitelt)

- Radiospots

- "King of My Kind", Interview mit John Badham, 32 min

- "What Sad Music", Interview mit Autor W.D. Richter, 33 min

- "The Revamping of Dracula", Making-of, 39 min

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.