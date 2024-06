News

Don Siegels "Hell is for Heroes" erscheint auf Blu-ray Disc

Spirit Media veröffentlicht "Hell Is for Heroes - Die ins Gras beissen" im August auf Blu-ray Disc. Das Kriegs-Drama von Don Siegel aus dem Jahr 1962 mit Steve McQueen, Bobby Darin, James Coburn, Fess Parker und Harry Guardino erscheint am 30.08.2024 mit deutschem und englischem DTS HD 2.0-Ton auf Blu-ray Disc. Bonus-Material scheint nicht geplant zu sein.

