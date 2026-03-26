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Dolby zählt erneut zu den innovativsten Unternehmen der Welt

Bildquelle: Dolby

Dolby Laboratories wurde erneut in die Liste der „World’s Most Innovative Companies“ des Wirtschaftsmagazins Fast Company aufgenommen. Damit steht Dolby bereits zum vierten Mal auf der jährlich veröffentlichten Liste des Magazins. In der Kategorie Consumer Electronics wurde insbesondere Dolby Vision 2 als bedeutende Innovation im Bereich Bildqualität hervorgehoben.

Mit Dolby Vision 2 entwickelt Dolby seine HDR-Bildtechnologie weiter. Die neue Generation arbeitet mit einer leistungsfähigeren Engine und nutzt unter anderem KI-basierte Content Intelligence zur Anpassung der Bildwiedergabe an das jeweilige Material. Zudem soll „Authentic Motion“ Bewegungsdarstellungen verbessern und ein stärkeres Kinoerlebnis ermöglichen.

Die Technologie geht laut Dolby über klassische HDR-Darstellung hinaus und soll insbesondere Probleme wie zu dunkle Bildbereiche oder störende Bewegungsartefakte reduzieren. Ziel ist eine präzisere und emotionalere Bilddarstellung für Filme, Serien und andere Inhalte.

Breite Unterstützung in der Industrie

Dolby-Technologien wie Dolby Vision und Dolby Atmos sind bereits in zahlreichen Geräten integriert, darunter Fernseher, Heimkino-Systeme, Smartphones, Laptops und Fahrzeuge. Seit der Vorstellung von Dolby Vision 2 auf der IFA 2025 haben laut Dolby bereits mehrere große TV-Hersteller ihre Unterstützung für das neue Format angekündigt. In den neuen Philips TVs hält Dolby Vision 2 bereits in diesem Jahr Einzug.

Mit der erneuten Aufnahme in die Liste unterstreicht Dolby seine Position als Technologieanbieter im Bereich Bild- und Audiotechnologien für Unterhaltungselektronik und Entertainment.

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