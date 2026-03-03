News
Anime-Klassiker "Angel's Egg" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
03.03.2026 (Karsten Serck)
KSM Anime veröffentlicht "Angel's Egg" (Tenshi no tamago) auf Ultra HD Blu-ray. Der Anime-Film von Mamoru Oshii aus dem Jahr 1985 erscheint am 21.05.2026 auf Ultra HD Blu-ray. Die Ultra HD Blu-ray basiert auf einer vom Regisseur beaufsichtigten 4K-Restauration und ist mit deutschem DTS-HD MA 5.1-Ton und japanischem DTS-HD MA 2.0-Ton ausgestattet.
