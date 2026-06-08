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Apple AirPods bekommen Equalizer zur Klang-Optimierung

08.06.2026 Karsten Serck

Apple AirPods Max

Apple ermöglicht mit seinen AirPods-Kopfhörern zukünftig die Anpassung des Klangs mit einem eigenen Equalizer. Dieser ermöglicht eine separate Justierung von Bass, Mitten und Höhen. Bislang war eine Klangoptimierung nur eingeschränkt möglich und der in neueren AirPods-Modellen verwendete "Adaptive EQ" bietet kaum Raum für Feinjustierungen.

Der neue 3 Band-Equalizer wurde im Rahmen der Präsentation von iOS 27 vorgestellt. Das iPhone Software-Update erscheint voraussichtlich im Herbst.

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