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"Geheimaktion Crossbow" erscheint auf Blu-ray Disc
08.06.2026 Karsten Serck
Plaion Pictures veröffentlicht "Geheimaktion Crossbow" (Operation Crossbow) auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller aus dem Jahr 1965 mit Sophia Loren, George Peppard und Trevor Howard erscheint am 27.08.2026 als Blu-ray Disc-Mediabook. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Featurette, Trailer sowie ein Booklet mit einem Text von Stefan Jung geplant.
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