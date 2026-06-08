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Samsung bringt TV- und Soundbar-Modelle 2026 in den Handel

Der Samsung S95HF mit der neuen Soundbar HW-QS95GH

Samsung bringt sein Home-Entertainment-Portfolio für das Modelljahr 2026 in den Handel. Zu den wichtigsten Neuheiten gehören die neue TV-Technologie Micro RGB, ein erweitertes OLED-Line-up mit vier Modellreihen sowie neue Soundbars und WiFi-Lautsprecher. Bereits vor dem offiziellen Marktstart konnten zahlreiche Produkte in ersten Tests überzeugen.

Neue Samsung Micro RGB TVs: R95H und R85H

Mit den Modellen R95H und R85H führt Samsung 2026 erstmals die neue Micro-RGB-Technologie ein. Die Fernseher kombinieren eine RGB-Hintergrundbeleuchtung mit einer KI-gestützten Bildverarbeitung, um Helligkeit, Kontrast und Farbpräzision zu optimieren.

Der Samsung R95H positioniert sich als Flaggschiff der neuen Micro-RGB-Serie. Laut ersten Testberichten überzeugt das Modell insbesondere durch seine hohe Farbraumabdeckung, starke HDR-Darstellung und eine effektive Entspiegelung für helle Wohnräume. Der Samsung R85H richtet sich als Einstieg in die neue Micro-RGB-Klasse an preisbewusstere Käufer.

Was ist Micro RGB?

Micro RGB ist eine neue Display-Technologie von Samsung für Premium-LCD-Fernseher. Anders als klassische LCD-TVs arbeitet Micro RGB mit einer neu entwickelten RGB-Hintergrundbeleuchtung, die über eine leistungsfähige AI-Engine gesteuert wird.

Ziel der Technologie ist eine Kombination aus:

hoher Spitzenhelligkeit

erweitertem Farbraum

präziser HDR-Darstellung

verbesserten Kontrasten

natürlicher Farbwiedergabe

Mit Micro RGB erweitert Samsung sein bisheriges QLED- und OLED-Angebot um eine zusätzliche Premium-TV-Kategorie.

Samsung OLED TVs 2026: Vier Modellreihen im Angebot

Auch das OLED-Portfolio wächst im Modelljahr 2026 deutlich. Erstmals umfasst das Sortiment vier unterschiedliche Serien für verschiedene Nutzergruppen.

Samsung OLED-Serie 2026 im Überblick

S85H – Einstiegsmodell in die Samsung OLED-Welt

S90H – vielseitiger Allround-OLED

S95HF – Premium-OLED mit besonders hoher Bildqualität

S99H – Design-OLED mit Fokus auf Wohnraumintegration und Ausstattung

Besondere Aufmerksamkeit erhält der S95HF, der uns bereits im Test praktisch vollständig überzeugen konnte:

Der S99H soll vor allem durch seine Kombination aus hochwertiger Bildqualität, schlankem Design und umfangreichen Smart-TV-Funktionen überzeugen.

KI-Technologien spielen zentrale Rolle

Künstliche Intelligenz gehört zu den wichtigsten Schwerpunkten der Samsung-TV-Generation 2026. Die integrierten AI-Prozessoren analysieren Inhalte in Echtzeit und passen verschiedene Bildparameter automatisch an.

Zu den Aufgaben der KI gehören unter anderem:

Optimierung von Schärfe und Detaildarstellung

Anpassung von Kontrast und Farben

Verbesserung der Bewegungsdarstellung

automatische Tonanpassung an Inhalte und Umgebung

Samsung verfolgt damit das Ziel, Bild- und Tonqualität möglichst automatisch an die jeweiligen Inhalte anzupassen.

Neue Samsung Soundbars und WiFi-Lautsprecher

Parallel zu den neuen Fernsehern erweitert Samsung auch sein Audio-Angebot.

Das neue Soundbar-Flaggschiff HW-Q995GH soll laut ersten Testberichten mit kraftvollem Raumklang, umfangreichen Surround-Funktionen und einer kompakten Bauweise überzeugen. Die Soundbar bildet die Spitze des Samsung-Audioportfolios 2026.

Ebenfalls neu sind die WiFi-Lautsprecher Music Studio 7 und Music Studio 5. Die kabellosen Lautsprecher setzen auf vernetzte Wiedergabe, intelligente Klangoptimierung und eine besonders räumliche Klangdarstellung. Sie lassen sich flexibel in moderne Multiroom- und Home-Entertainment-Systeme integrieren.