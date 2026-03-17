SPECIAL: Philips stellt 2026er Ambilight Smart-TV-Serien vor und führt Dolby Vision 2 flächendeckend ein

Philips macht Druck am Smart-TV-Markt: Das Unternehmen präsentiert neue OLED+, OLED, RGB Mini-LED und QLED Modelle mit Dolby Vision 2 und AmbiScape in größeren Bildschirmdiagonalen und neuen Bildtechnologien. Entscheidend ist zudem, dass sich Philips bei den hier präsentierten Serien komplett vom Google TV-Betriebssystem verabschiedet und nur auf Titan OS setzt.

Zunächst zu den 2026er OLED+ Serien

Philips OLED+951

Standfuß-Design

TP Vision/Philips kündigt die 2026er OLED+ Modelle OLED+951 und OLED+911 an. Beide Fernseher kombinieren OLED-Hightech-Panels, enorme KI-basierte Prozessor-Power mit einem immersiven Seherlebnis durch vierseitiges Ambilight, das mit der neuen AmbiScape Funktion die Lichtwirkung durch kompatible smarte Leuchten in den Raum erweitert.

Kurz die wichtigsten Daten

Der OLED+951 kommt im September in den Bildschirmgrößen 65 und 77 Zoll auf den Markt und kombiniert den neuen 10th Gen P5 AI Dual Engine Prozessor mit einem META 4.0 Primary RGB Tandem 2.0 VRR 165 Hz WOLED Panel sowie Dolby Vision 2 Max.

Der OLED+911 erscheint im Juli und erweitert das Portfolio um ein 48 Zoll Modell neben den Größen 55, 65 und 77 Zoll. Das Gerät kombiniert 10th Gen P5 AI Processing, ein META 4.0 Primary RGB Tandem 2.0 VRR 165 Hz OLED Panel, Dolby Vision 2 Max und ein neu entwickeltes 81 W Bowers & Wilkins 3.1-Soundsystem.

Beide Modelle offerieren mit vierseitigem Ambilight ein besonders immersives Fernseherlebnis und unterstützen die neue AmbiScape Funktion

OLED+ 951: Die Referenz im Portfolio

Philips OLED+951 von der Seite

Detail Ecke rechts oben

Der OLED+951 möchte auch 2026 Maßstäbe im Premiumsegment setzen und kombiniert dafür mehrere Highend-Schlüsseltechnologien. Diese umfassen den neuem 10th Gen P5 AI Dual Engine Prozessor, Dolby Vision 2 Max sowie ein META 4.0 Primary RGB Tandem 2.0 VRR 165 Hz WOLED Panel. Vierseitiges Ambilight erweitert das Bild visuell in den Raum und steigert eine intensive Bildwahrnehmung weiter. Mit der neuen AmbiScape Funktion reicht der Lichteffekt noch weiter in den Raum hinein, da man zusätzliche smarte Lichtquellen mit dem TV verbinden kann.

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Im Zentrum von META 4.0 steht ein Primary RGB Tandem 2.0 Panel mit vierlagiger Struktur aus reinen RGB-Lichtquellen. Mittels dieser Maßnahmen erzielt das Panel 99,5 % DCI-P3 (83 % BT2020), eine Spitzenhelligkeit von bis zu 4.500 Nits (gigantisch) sowie 400 Nits Vollweißhelligkeit. Die Technologie reduziert zudem Reflexionen enorm effektiv. Eine weiterentwickelte Ultra-Low-Reflection-Schicht blockiert mehr als 99 % der Spiegelungen auf dem Bildschirm. Dadurch bleiben Bilddetails und Farbtreue auch bei sehr hellem Umgebungslicht erhalten – das klingt sehr interessant.

von rechts fotografiert

Standfuß im Detail einzeln

Die Dual-Chip-Version der P5 AI Bildverarbeitung integriert mehrere spezifische Optimierungen: Das Specular Highlight Enhancement, die AI Machine Learn Sharpness V3, das AI Smart Bit Enhancement V4 und die AI Perfect Reality V4. Insgesamt wird durch diese Maßnahmen, und natürlich auch durchs Highend-Panel, ein extrem stabiles, bis in den hochfrequenten Bildbereich natürlich scharfes Bild mit extrem hohem Gesamtkontrast, unglaublicher Spitzenhelligkeit und äußerst authentischer Farbwiedergabe erzielt. Auch eine überragende Darstellung sämtlicher Bewegungsabläufe gehört dazu.

Der fürs Modelljahr 2026 neu entwickelte und in der Leistung weiter optimierte 10th Gen P5 AI Dual Engine Prozessor optimiert das AI HDR Tone Mapping. Das Ergebnis sind höhere Kontraste, präzisere Highlights ohne Überstrahlen sowie tiefere Schwarztöne ohne Detailverlust in dunklen Bildbereichen.

Seitliche Ansicht mit Ambilight

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Detailansicht der LEDs

Detail unten

Eine neu hinzugekommene AI HDR Expansion Restore Funktion analysiert HDR-Signale Bild für Bild, rekonstruiert die ursprüngliche Lichtdynamik der Inhalte präziseu nd passt sie an die maximale Helligkeit des Displays sowie an die jeweilige Sehumgebung an. Dolby Vision 2 Max verwendet dafür die Next Gen Dolby Image Engine mit KI-basierter Content Intelligence, um automatisch Dolby-Inhalte aufs jeweilige Gerät und die Umgebungsbedingungen abzustimmen. Als wirkungsvolles Zusatz-Tool integriert Dolby Vision 2 Max Authentic Motion für eine besonders authentische, filmische Bewegungsdarstellung ohne unerwünschtes Bildruckeln. Dolby Content Intelligence besteht aus den neuen Funktionen Precision Black und Light Sense sowie erweiterte Optimierungen für Sport und Gaming. Dolby Tone Mapping ermöglicht dabei höhere Helligkeit, stärkeren Kontrast und besonders gesättigte Farben bei gleichzeitiger Wahrung der kreativen Intention der Inhalte.

Die herausragende Bildqualität ergänzt ein integriertes 70 W 2.2-Soundsystem. Eine präzise digitale Frequenzweiche steuert die Verteilung auf links und rechts angeordnete Zwei-Wege-Lautsprecher. Zwei neu entwickelte, kleinere Bass-Treiber ersetzen den bisherigen einzelnen Basslautsprecher. Jede Treiber steht ein eigenes Gehäuse zur Verfügung. Die kompaktere Bauform garantiert ein deutlich schlankeres TV-Profil ohne Einbußen bei der Klangleistung.

Das Design des OLED+951 ist äußerst edel: Ein ultraschlankes Gehäuse mit minimalistischem schwarzen Metallrahmen und abgerundeten Metallfüßen in satinierter Chromoptik zeigen auch optisch die Klasse des smarten OLED-TVs auf.

OLED+ 911 - Intensives, realistisches Bild und nachdrücklicher B&W-Sound

Philips OLED+911

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Mit B&W Audiosystem

Soundbar unten

Der OLED+911 bietet eine Kombinaion aus neuster OLED-Bildtechnologie und mitreißendem Sound aus einem exzellent abgestimmten integrierten Bowers & Wilkins-Soundsystem. Ausstattungsmerkmale umfassen das10th Gen P5 AI Processing, Dolby Vision 2 Max sowie ein META 4.0 Primary RGB Tandem 2.0 VRR 165 Hz WOLED Panel. Das vierseitige Ambilight steht für eine noch intensivere Dimension beim Betrachten von Filmen oder anderen Inhalten, das mit der AmbiScape Funktion noch stärker in den Raum hineinwirkt.

Basis von META 4.0 ist ein Primary RGB Tandem 2.0 Panel inklusive vierlagiger Struktur aus reinen RGB-Lichtquellen. Durch diesen enormen konstruktiven Aufwand erreicht das Panel 99,5 % DCI-P3 (83 % BT2020), eine Spitzenhelligkeit von bis zu 4.500 Nits (!!!) sowie 400 Nits Vollweißhelligkeit. Die Technologie reduziert zudem Reflexionen deutlich, sodass man die Highend-OLEDs auch dann einsetzen kann, wenn im Raum externer Lichteinfall herrscht: Eine weiterentwickelte Ultra-Low-Reflection-Schicht blockiert laut Hersteller mehr als 99 % der Spiegelungen auf dem Bildschirm. Dadurch bleiben Bilddetails und Farbtreue auch bei sehr hellem Umgebungslicht erhalten. Wir sind hier sehr gespannt auf unsere Ergebnisse in der Testpraxis.

Seitliche Ansicht mit Standfuß

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Komplett von der Seite

Bowers & Wilkins-Schriftzug

Die 10th Gen P5 AI Bildverarbeitung optimiert das AI HDR Tone Mapping. Das System steht für höhere Kontraste, präzisere Highlights ohne Überstrahlen und ebenso für tiefere Schwarztöne ohne Detailverlust. Die AI HDR Expansion Restore Funktion analysiert HDR-Signale Bild für Bild und ermöglicht die Wiederherstellung der ursprünglichen Lichtdynamik, passend zur maximalen Displayhelligkeit.

Im Zentrum von Dolby Vision 2 Max befindet sich die Next Gen Dolby Image Engine mit KI-basierter Content Intelligence, die Dolby-Inhalte automatisch und individuell fürs jeweilige Gerät und die Sehumgebung optimiert. Funktionen wie Precision Black und Light Sense sind Bestandteil von Dolby Vision 2, ergänzend hinzu kommen erweiterte Optimierungen für Sport und Gaming. Gleichzeitig sorgt Dolby Tone Mapping für eine höhere Helligkeit, einen ausgeprägteren Kontrast und dynamische, kräftig gesättigte Farben, ohne die kreative Intention der Filmschaffenden verändert wird. Ergänzend hinzu kommt bei Dolby Vision 2 Max die Funktion Authentic Motion, ein Tool zur Bewegungskontrolle für eine besonders authentische, filmische Bewegungsdarstellung ohne unerwünschtes Bildruckeln.

Die exzellente Bildqualität des OLED+911 wird natürlich audioseitig von einer Klanggüte ergänzt, die ebenfalls Maßstäbe setzen soll. Bowers & Wilkins hat das hochklassige Lautsprechersystem erneut entwickelt. Das integrierte 3.1-Soundsystem befindet sich unterhalb des Bildschirms und wurde von den Akustikingenieurinnen und -ingenieuren des Unternehmens umfassend weiterentwickelt sowie abgestimmt. Zwei unterschiedlich große, kapselförmige Gehäusevarianten – für die 48- und 55-Zoll-Modelle sowie für die 65- und 77-Zoll-Versionen – fügen sich harmonisch in das Design des Fernsehers ein. Verwendet wird eine LCR-Anordnung mit nach vorne abstrahlenden linken, mittleren und rechten Lautsprechern. Jeder Kanal setzt auf zwei neue 45-mm-Glasfaser-Mitteltöner sowie einen 19-mm-Titan-Hochtöner mit optimiertem Nautilus-Röhrensystem. Ebenfalls neue, hochdämpfende TPE-Isolationshalterungen entkoppeln die Mitteltöner vom Gehäuse und reduzieren unerwünschte Vibrationen.

Philips OLED+911

Auf der Rückseite des leistungsstarken TVs arbeitet ein entkoppeltes Bassgehäuse mit einem neuen, schlankeren 75-mm-Subwoofer, der gleich von vier passiven Force-Cancelling-Radiatoren zur Vibrationsreduzierung unterstützt wird. Neue Hybrid-Isolierungen aus TPE und Silikon erhöhen Stabilität und Steifigkeit, Resonanzen werden zusätzlich weiter herabgesetzt. Gleichzeitig ermöglicht die kompaktere Bauform eine noch schlankere Gerätekonstruktion mit einer reduzierten maximalen Tiefe von 39,9 mm. Der Aufbau geriet aufwändig: Acht Verstärkerkanäle mit jeweils eigener Signalverarbeitung erzielen eine Gesamtleistung von 81 W und sollen durch einen hochauflösenden, besonders ausgewogenen TV-Sound mit präzisem Tiefbass und breiter Klangbühne überzeugen. Für noch mehr Bassleistung lässt sich zusätzlich und optional ein externer Subwoofer anschließen.

Das Design ist eine Kombination aus einem minimalistischen schwarzen Metallrahmen mit dem schwarzen kapselförmigen Frontlautsprecher unterhalb des Bildschirms. Abgerundete Metallfüße in schwarzer Oberfläche ergänzen das Erscheinungsbild.

Gaming und Verbindungsoptionen

Gaming bleibt ein zentraler Bestandteil der OLED+ Modelle. Die integrierte Game Bar erkennt automatisch zahlreiche populäre Spiele, darunter auch eine wachsende Auswahl an HDR10+ Titeln. Daher kann man individuelle Einstellungen für jedes Spiel in einem Profil speichern, das der Fernseher beim nächsten Start automatisch erkennt und gleich aktiviert. Zusätzlich ermöglicht eine spezielle Minimap-Zoom-Funktion der OLED+ Modelle, die Minimap eines Spiels zu vergrößern, ihre Position auf dem Bildschirm zu verändern und ihren Transparenzgrad anzupassen.

Die Baureihe verwendet außerdem die aktuelle Version der Titan OS Smart-TV-Plattform. Sie offeriert komfortabeln Zugriff auf zahlreiche lokale Inhalte und große Streamingdienste wie Disney+, HBO Max, Netflix, YouTube und Prime Video. Apple TV+ soll laut Philips ab Sommer 2026 verfügbar sein.

Der leistungsstarke MediaTek Pentonic 800 Chipsatz macht es möglich, vier HDMI 2.1 Anschlüsse zu realsieren und sorgt damit für optimale Voraussetzungen für aktuelle Gaming-Hardware.

Auf der zweiten Seite schauen wir uns weitere neue Philips TV-Serien 2026 an.

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