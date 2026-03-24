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Disney: Sam Raimis "Send Help" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Disney veröffentlicht "Send Help" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Sam Raimi mit Rachel McAdams und Dylan O'Brien über den Überlebenskampf von zwei Überlebenden eines Flugzeugabsturzes auf einer einsamen Insel erscheint am 08.05.2026 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital Plus 7.1-Mix ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar mit Sam Raimi und Zainab Azizi, mehrere Making of-Featurettes und Deleted Scenes geplant.

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