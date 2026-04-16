Erster "The Dog Stars"-Trailer für neuen Ridley Scott-Film online
16.04.2026 (Karsten Serck)
Die 20th Century Studios haben den ersten Trailer für "The Dog Stars" veröffentlicht:
Der apokalyptische Ridley Scott-Science Fiction-Film mit Jacob Elordi, Josh Brolin und Margaret Qualley über einen Piloten und einen ehemaligen Soldaten, die nach einer weltweiten Virus-Epedemie ums Überleben kämpfen, soll am 28.08.2026 in den US-Kinos starten.
