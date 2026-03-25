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"Kraftwerk: Radio-Activity 50th Anniversary Edition" erscheint mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc & Vinyl LP

Parlophone veröffentlicht "Kraftwerk: Radio-Activity" als neue "50th Anniversary Edition" auf Blu-ray Disc & LP. Das Album der deutschen Synthesizer-Pioniere aus dem Jahr 1975 wird auf Blu-ray Disc mit einem neuen Dolby Atmos-Mix präsentiert. Die LP-Edition erscheint als Picture Disc. Der Verkaufsstart ist für den 08.05.2026 geplant.

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