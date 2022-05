News

Disney+ plant neue "Daredevil"-Serie

Disney+ plant eine neue "Daredevil"-Serie. Bis 2018 wurden bereits drei Staffeln der Marvel-Serie für Netflix produziert und dort dann eingestellt. Laut Informationen von "Variety" sollen jetzt erste Vorbereitungen für eine neue Show bei Disney+ laufen und die Autoren Matt Corman und Chris Ord beauftragt worden sein. Bislang gibt es aber noch keine offizielle Ankündigung oder einen Starttermin.

Netflix soll sich in einer Vertragsklausel abgesichert haben, dass Figuren aus den Marvel-Produktionen für Netflix bis zu zwei Jahre nach deren Beendigung nicht in anderen Produktionen außerhalb von Netflix zu sehen sind.

Inzwischen ist diese Frist abgelaufen und so waren aus der "Daredevil"-Serie bereits "Daredvil" Charlie Cox als Anwalt Matt Murdock im Kinofilm “Spider-Man: No Way Home" und Vincent D’Onofrio in der Serie “Hawkeye” bei Disney+ zu sehen.

Ob diese auch ifür die neue "Daredevil"-Serie bei Disney+ vor der Kamera stehen werden, ist noch offen.

www.disneyplus.com

