"Dire Straits Live 1978-1992" erscheint auf CD & Vinyl LP

Universal Music veröffentlicht im November "Dire Straits Live 1978-1992" auf CD & LP. Nach dem Vorbild des bereits erhältlichen "The Studio Albums 1978–1991"-Sets enthält die neue Box alle Live-Alben der Dire Straits auf 8 CDs bzw. 12 180 Gramm-LPs inklusive einem bislang unveröffentlichten Konzert aus dem Jahr 1979:

Alchemy

On The Night

Encores (EP)

Live at the BBC

Live from the Rainbow Theatre 1979

"Alchemy" und "On The Night" wurden neu remastert und um weitere bislang unveröffentlichte Titel erweitert. Die "Dire Straits Live 1978-1992" Sets enthalten darüber hinaus noch ein neues "Making Milestones: The Momentous Road Years Of Dire Straits"-Booklet und werden in limitierter Auflage ab dem 03.11.2023 erhältlich sein.

