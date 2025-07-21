News

"Die zwölf Geschworenen" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Capelight veröffentlicht "Die zwölf Geschworenen" (12 Angry Men) auf Ultra HD Blu-ray. Das Gerichts-Drama von Sidney Lumet aus dem Jahr 1957 mit Henry Fonda erscheint am 12.06.2025 mit deutschem und englischem PCM 2.0-Ton als Ultra HD Blu-ray im Mediabook mit HDR10 und Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Making of-Featurettes und William Friedkins TV-Verfilmung "Die 12 Geschworenen" aus dem Jahr 1997 auf einer Bonus Blu-ray Disc dabei.

Update: Nach dem Mediabook erscheint "Die zwölf Geschworenen" am 14.08.2025 noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray sowie die 1997er-Version einzeln auf Blu-ray Disc, die jetzt auch bei Amazon vorbestellbar sind:

Die zwölf Geschworenen (Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,85:1 (4K, Dolby Vision, HDR10)

Ton: Deutsch, Englisch (PCM 2.0 Mono)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonusmaterial:

William Friedkins TV-Verfilmung "Die 12 Geschworenen" (117 Minuten) auf Blu-ray Disc

24-seitiges Booklet mit einem Text von Kathrin Horster

Audiokommentar von Filmhistoriker Drew Casper

Die Entstehung des Films, Im Geschworenenzimmer, Originalkinotrailer

