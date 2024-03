News

"Die Zeit der Wölfe" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Pandastorm veröffentlicht "Die Zeit der Wölfe" (The Company of Wolves) im Mai auf Ultra HD Blu-ray. Neil Jordans Fantasy-Horror-Märchen aus dem Jahr 1984 erscheint am 24.05.2024 als Mediabook mit Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Die Ultra HD Blu-ray wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und Audio-Kommentare geplant.

Zeit der Wölfe (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 1,66:1 (HDR10/Dolby Vision)

Audio

Deutsch DTS-HD Master Audio 5.1

Englisch DTS-HD Master Audio 5.1

Untertitel

Deutsch

Extras

Audiokommentar mit Regisseur Neil Jordan

Audiokommentar mit Produzent Chris Brown, Schauspieler Micha Bergese und Schauspielerin Kathryn Pogson

Alice im Traumland – Ein Interview mit Schauspielerin Georgia Slowe

Wo Märchen enden – Die Filmmusik von „Die Zeit der Wölfe“

Original Kinotrailer & TV-Spot

Essay von Filmwissenschaftler Prof. Dr. Marcus Stiglegger

Bildergalerie

