"Die Yacht - Ein mörderischer Trip" im November auf Blu-ray Disc

Atlas Film veröffentlicht "Die Yacht - Ein mörderischer Trip" (The Boat) im November auf Blu-ray Disc. Der italienische Thriller über einen Boots-Trip auf einer Luxus-Yacht an der Amalfiküste, der zum Überlebenskampf für sechs Reisende wird, die alle ein dunkles Geheimnis aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit mit sich tragen, erscheint am 03.11.2023 auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und italenischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

