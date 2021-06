News

Die Sky Ticket-Highlights im Juli

Sky hat die Highlights für den Streaming-Service "Sky Ticket" im Juli vorgestellt:

Serien, Shows & Dokumentationen:

- Mord im Bayou S1 (1.7.)

- The Dissident (5.7.)

- Extreme Survival mit Hazen Audel S5 (5.7.) - Nat Geo

- Djatlow-Pass - Tod im Schnee (5.7.) - Fox

- Rita Falks Mordsgeschichten (9.7.)

- Alaskas Wildtierretter S2b (10.7.) - Nat Geo

- The Equalizer S1 (12.7.)

- Paris Police 1900 S1 (14.7.)

- Krieg der Welten S2 (14.7.) - Fox

- An Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan S1 (15.7.)

- Search Party S4 (17.7.) - TNT Comedy

- Verbrechen von nebenan S1 (19.7.)

- Outcry - Die Suche nach der Wahrheit S1 (26.7.)

- Chicago Fire S9b (26.7.) - Universal TV

- Chicago Med S6b (26.7.) - Universal TV

- In Treatment S4 (27.7.) - Intelligence S2 (27.7.)

- Ice Vikings S1 (28.7.) - Spiegel TV Wissen

- Tödliches Erbe - Whitney Houston & Bobbi Kristina (28.7.)

- Crime + Investigation - Ich und die anderen (29.7.)

- Tim Allen - Wettkampf der Heimwerkerkönige (29.7.) - History

Filme:

- Life in a Year (2.7.)

- Survive the Night (4.7.)

- The Photograph (5.7.)

- The Empty Man (9.7.)

- Six Minutes to Midnight (10.7.)

- Over the Moon in Love (14.7.)

- The Doorman - Tödlicher Empfang (16.7.)

- Kajillionaire (17.7.)

- Glass Houses (19.7.)

- Waiting for the Barbarians (23.7.)

- The Kid Detective (24.7.)

- Within These Walls (26.7.)

- Vergiftete Wahrheit (30.7.)

- Save Yourselves (31.7.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

- How I Met Your Mother S7 + S8 (2.7. + 12.7.) - 2012 (3.7.)

- Captain Philipps (4.7.)

- It's Always Sunny in Philadelphia S1+2 +3 (6.7 + 13.7. + 20.7.)

- Schitt's Creek S4 (7.7.)

- X-Men: Erste Entscheidung (10.7.)

- Over the top (12.7.)

- Stromberg S4 (15.7.)

- Bad Neighbors (15.7.)

- Superstore S4 (19.7.)

- My Big Fat Greek Wedding (21.7.)

- Black Tiger (27.7.)

- The Mindy Project S4 (28.7.)

Letzte Chance:

- Angel Has Fallen (bis 2.7.)

- Once Upon a Time in... Hollywood (bis 12.7.)

- Spione Undercover (bis 16.7.)

- Underwater - Es ist erwacht (bis 16.7.)

- Ruf der Wildnis (bis 24.9.)

- Last Christmas (bis 25.7.)

- Doctor Sleeps Erwachen (bis 25.7.)

- Rambo: Last Blood (bis 30.7.)

Neue Kids-Hits:

- Alice & Lewis S1 neue Folgen (5.7.)- Boomerang

- Craig of the Creek - Im Wald der Abenteuer S1 (6.7.) - Cartoon Network

- Total Dramarama S1 (1.7.) - Cartoon Network

- Victor und Valentino S2 neue Folgen (26.7.) - Cartoon Network

