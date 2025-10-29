Marvel: "The Fantastic Four: First Steps" im Oktober auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

29.10.2025 (Karsten Serck)

Disney veröffentlicht "The Fantastic Four: First Steps" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der neue Marvel Fantastic Four-Film mit Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach erscheint am 31.10.2025 als Ultra HD Blu-ray, Ultra HD Blu-ray-Steelbook und Blu-ray Disc.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital Plus 7.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Making of-Featurettes und Gelöschte Szenen geplant.

Bereits jetzt ist "The Fantastic Four: First Steps" zum 4K-Streaming u.a. bei Amazon und Apple erhältlich.

