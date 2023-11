News

Die Disney+ Streaming-Highlights im Dezember

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt:

Highlights

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ Ab 15. Dezember

„Percy Jackson: Die Serie“ Ab 20. Dezember

„Doctor Who“ Specials ab 2. Dezember

„Theater Camp“ Ab 6. Dezember

„Family Guy“ – Staffel 21, Batch 1 Ab 6. Dezember

„Gregs Tagebuch zu Weihnachten: Keine Panik!“ Ab 8. Dezember

FX’s „Welcome to Wrexham“ – Staffel 2 Ab 13. Dezember

„The Rookie“ – Staffel 5 Ab 13. Dezember

„What If...?“ – Staffel 2 Ab 22. Dezember

„The Mill“ Ab 29. Dezember

Weitere Neuheiten

5. Dezember

+ Isabel Preysler: Mein Weihnachten – Staffel 1 (Disney)

6. Dezember

+ American Horror Stories – Staffel 3, Batch 1 (Star)

+ Soundtrack #2 (Star)

15. Dezember

+ Zeitlose Helden: Indiana Jones & Harrison Ford (Star)

20. Dezember

Anzeige



+ Dragons of Wonderhatch – Staffel 1 (Star)

27. Dezember

+ Aaron Carter: The Little Prince of Pop (Star)

+ What We Do in the Shadows – Staffel 5 (Star)

Anzeige



Neue Katalog-Titel

1. Dezember

+ Versprochen ist versprochen (Star)

+ Micky rettet Weihnachten (Disney)

6. Dezember

+ Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund – Staffel 2 (National Geographic)

+ Dr. Ole: Tierarzt im Einsatz – Staffel 1 (National Geographic)

8. Dezember

+ Versprochen ist versprochen 2 (Star)

15. Dezember

+ Schlafend ins Glück (Star)

20. Dezember

+ Extreme Survival mit Hazen Audel: Über die Anden – Staffel 1 (National Geographic)

+ Akte X – Staffel 11 (Star)

27. Dezember

+ American Horror Story: Delicate – Staffel 12, Batch 1 (Star)

+ Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 4 (National Geographic)

+ Mayans M.C. – Staffel 5 (Star)

www.disneyplus.com

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.