Die Disney+ Highlights im März mit "Star Wars: The Mandalorian - Staffel 3" und mehr

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt:

Highlights

„Star Wars: The Mandalorian“ – Staffel 3 ab 1. März

„Abbott Elementary“ – Staffel 2 ab 1. März (Star)

„Fleishman Is In Trouble“ ab 1. März (Star)

„Boston Strangler“ ab 17. März (Star)

„Rye Lane“ ab 31. März (Star)

Weitere Neuheiten

1. März

+ Little Demon – Staffel 1 (Star)

3. März

+ Finding Michael (Star)

8. März

+ NYPD Blue – Staffel 10 (Star)

15. März

+ Mach den Unterschied mit Robin Roberts – Staffel 2 (Disney)

17. März

+ Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with David Letterman (Disney)

22. März

+ Grown-ish – Staffel 5 (Star)

30. März

+ RapCaviar präsentiert – Staffel 1 (Star)

31. März

+ Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 2 (Disney)

Neue Katalog-Titel

1. März

+ Hitlers Schlachtfeld vor Amerika – Staffel 1 (National Geographic)

+ Hilfe, ich wurde gebissen! – Staffel 1 (National Geographic)

+ What We Do in the Shadows – Staffel 3 (Star)

3. März

+ Ad Astra – Zu den Sternen (Star)

+ The Punisher: War Zone (Marvel)

+ Frauen – Vom Mut die Welt zu verändern (National Geographic)

8. März

+ Peppa Wutz – Staffel 1-6 (Star)

17. März

+ The Punisher (Marvel)

22. März

+ Der Bergdoktor – Staffel 15 (Star)

+ Schmugglern auf der Spur – Staffel 3 (National Geographic)

24. März

+ Niemandsland – The Aftermath (Star)

www.disneyplus.com

