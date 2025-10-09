News

devolo zeigt umfangreiches Portfolio auf der Network X

Bildquelle: devolo

Im Rahmen der Fachmesse Network X in Paris präsentiert devolo ein umfassendes Portfolio an Lösungen für schnellen, stabilen und sicheren Datenverkehr sowie auch professionelle Installationen. Die Aachener Netzwerkspezialisten haben von WLAN 7-Routern und Mesh-Systemen über Powerline und Repeatern bis hin zu Lösungen für EV-Ladestationen alles im Gepäck.

Highlights sind unter anderem die neuen WLAN 7 Mesh-Router, die den aktuellen Wi-Fi 7 Standard (802.11be) sowie WLAN 7 Funktionen wie Multi Link Operation, OFDMA, Multi User MIMO und Bandsteering mitbringen. Ethernet-Ports mit 1 und 2,5 Gigabit sowie WPA 2 und WPA 3 sind ebenfalls an Bord. Zudem soll ein dezentes Design für die einfache Wohnraumintegration sorgen. Der devolo WiFi 7 BE6500 ermöglicht WLAN-Übertragungsraten von bis zu 6.500 Mbit/s. Der devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band bringt es mit Tri-Band-Technologie auf bis zu 9.300 Mbit/s. Beide Modelle unterstützen 2.4, 5 und 6 GHz mit Bandbreiten bis 320 MHz. Es wird die Router in unterschiedlichen Paketen, einzeln oder als Mesh-Kits und als separates Mesh-Erweiterungs-Kit geben. Der Marktstart ist jeweils für Anfang 2026 geplant.

Außerdem mit dabei ist der neue WiFi 6 Router 3600 5G LTE, Magic Powerline und WLAN-Repeater, unter anderem mit den neuen Magic 2 WiFi 6 next für die kabellose Anbindung von Endgeräten mit bis zu 3.000 Mbit/s und devolo WiFi 6 Repeater 3000 und devolo Wifi 6 Repeater 5400.

Die devolo Gigabridge bringt in Haushalten mit Glasfaservernetzung die Gigabit-Geschwindigkeit direkt zum Router, unter Verwendung vorhandener Koaxial- oder Telefonverkabelungen, um Daten mit Geschwindigkeiten von ca. 1 Gbit/s (netto) zu übertragen. Die Giga Bridge schließt so die Lücke zwischen Glasfaser-Endpunkt und Router, ohne dass aufwändig Kabel verlegt werden müssen.

Das devolo MultiNode LAN soll den Auf- und Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge einfacher und kostensparender gestalten. Ein Hutschienen-Powerline-Adapter wird direkt in die Wallbox oder in einem separaten Abgangkasten installiert, dazu wird ein zentrales MultiNode LAN-Gerät per Ethernet mit einem Router verbinden. Via Powerline kommuniziert dann das Zentralgerät mit anderen MultiNode LAN-Geräten an den Ladepunkten. Jedes MultiNode fungiert dabei als Repeater und erhöht Schritt-für-Schritt die Reichweite. So entsteht ein Powerline-Netz, das über 100 Ladepunkte unterstützt. Auch zu einem späteren Zeitpunkt können zusätzliche Ladepunkte mit weiteren MultiNode LAN ohne weitere bauliche Maßnahmen hinzugefügt werden. Das ist besonders praktisch, wenn Parkflächen erst nach und nach mit Ladepunkten ausgestattet werden.

Das gesamte Portfolio von devolo ist vom 14. bis 16. Oktober 2025 auf der Network X 2025 am Stand des HomeGrid Forums (Paris Expo Porte de Versailles, Pavillon 7.3, Stand B12a) zu sehen.

