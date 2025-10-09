News

"Andrea Bocelli: The Celebration 30th Anniversary" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Mercury veröffentlicht "Andrea Bocelli: The Celebration 30th Anniversary" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Auf zwei Ultra HD Blu-rays oder Blu-ray Discs werden die Jubiläums-Shows "The Celebration" und "30 Years of Musical Inspiration" aus dem Jahr 2024 präsentiert, die neben einem 80-köpfigen Orchester auch Gastauftritte von Künstlern wie Ed Sheeran, Jon Batiste, Shania Twain und Brian May enthalten.

Zusäzlich erscheint noch eine limitierte Sonderedition mit zwei Blu-ray Discs und DVDs und einem 40-seitigen Hardcover-Fotobuch. Der Verkaufsstart ist für den 14.11.2025 geplant.

