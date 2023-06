News

Deutscher "The Expendables 4"-Trailer online

Leonine hat jetzt auch einen deutschen Trailer für "The Expendables 4" (Expend4bles) veröffentlicht:

"The Expendables 4" soll am 21.09.2023 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Eine neue Generation von Stars trifft sich mit den weltbesten Actionstars zu einem adrenalingeladenen Abenteuer in Expend4bles. Das Team der Elite-Söldner Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture und Sylvester Stallone vereint sich wieder und wird zum ersten Mal von Curtis „50 Cent“ Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran und anderen unterstützt Andy Garcia. Bewaffnet mit jeder Waffe, die ihnen in die Finger kommt, und den Fähigkeiten, sie einzusetzen, sind die Expendables die letzte Verteidigungslinie der Welt und das Team, das gerufen wird, wenn alle anderen Optionen vom Tisch sind. Aber neue Teammitglieder mit neuen Stilen und Taktiken werden „neues Blut“ eine ganz neue Bedeutung geben.

Splendid veröffentlicht bereits im August "The Expendables 2" erstmals in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray. Der zweite Teil der Action-Reihe aus dem Jahr 2012 u.a. mit Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger soll am 18.08.2023 in 4K erscheinen. Parallel zur Ultra HD Blu-ray wird auch die Blu-ray Disc als Neuauflage erscheinen.

Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 7.1-Ton ausgestattet sein.

bereits erhältlich:

