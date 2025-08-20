News

Der neue Fender x Teufel ROCKSTER NEO im ikonischen Fender Stil

Bildquelle: Lautsprecher Teufel

Lautsprecher Teufel stellt eine weitere Sonderedition aus der Fender x Teufel Serie vor. Mit dem Fender x Teufel ROCKSTER NEO wird einer der beliebtesten Teufel Lautsprecher neu aufgelegt. Natürlich mit den klanglischen Eigenschaften des Originals, aber im ikonischen Stil des US-amerikanischen Gitarrenherstellers.

Der Fender x Teufel ROCKSTER NEO bietet einen Schalldruckpegel von bis zu 130dB und eignet sich für große Partys, aber auch Outdoor-Events und Bühnen. Mit seinen bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit (bei mittlerer Lautstärke) ist er gut gerüstet, im Eco-Modus hält er gar 56 Stunden durch. Außerdem kann man den Akku wechseln, eine Schnellladefunktion ist an Bord und auch Netzbetrieb ohne Akku ist kein Problem.

Die Steuerung kann per Teufel Go App erledigt werden. Hier sind individuelle Klang- und Steuerungseinstellungen möglich. Der Fender x Teufel ROCKSTER NEO ist mit Bluetooth 5.3 mit AAC ausgestattet, unterstützt Multipoint für zwei Geräte sowie Google Fast Pair und lippensynchrone Wiedergabe.

Auch sind zwei XLR-Kombo-Eingänge verbaut. Diese sind für Mikrofone, Instrumente und Line-Signale geeignet - kombinierbar mit Bluetooth-Quellen, ein externes Mischpult ist nicht erforderlich. Über die bewährte Party Link Funktion ist die kabellose Verbindung mit bis zu 100 dieser Lautsprecher möglich (darunter ROCKSTER NEO, MYND, ROCKSTER GO 2).

Anzeige



Der großformatige Bluetooth-Lautsprecher ist wetterfest und IP44-zertifiziert gegen Spritzwasser und Staub. Das robuste Gehäuse ist weiterhin mit gummierten Ecken versehen und es gibt sowohl eine USB-C-Powerbank-Funktion und einen 35mm-Stativflansch.

Preis und Verfügbarkeit

Der Fender x Teufel ROCKSTER NEO ist ab sofort im Teufel Onlineshop und in allen Teufel Stores zum Preis von 899,99 Euro erhältlich.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.