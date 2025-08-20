News

SMART TAGE 2025 mit 15% Sondernachlass bis 30. September im HiFi Forum

Bildquelle: HiFi Forum Baiersdorf

Das HiFi Forum Baiersdorf bietet bereits seit Jahren attraktive Preise und Angebote im Rahmen der Smart-Tage. Hier findet man gebrauchte Geräte und Vorführgeräte zu besonders guten Konditionen. Oft sind diese in neuwertigem Zustand und in jedem Fall sorgfältig geprüft, voll funktionstüchtig und sofort einsatzbereit. Im Angebotssortiment gibt es Lautsprecher, Verstärker, Plattenspieler oder ganze HiFi-Anlagen. Klar ist natürlich auch, dass viele Geräte nur in sehr begrenzter Stückzahl verfügbar sind.

Die Smart Tage 2025 laufen bis zum 30.09.2025!

Neu: Die HiFi Forum Smart-Wunschliste

In 2025 überrascht das HiFi Forum mit einer weiteren Besonderheit: Ab sofort kann man über ein spezielles Online-Formular dem Expertenteam des HiFi Forum Baiersdorf übermitteln, welches Gerät man sucht. Dabei kann man individuell festlegen, wie alt das Gerät sein darf und ob es ein Gebrauchtgerät oder ein Ausstellungsstück sein soll. Natürlich auch sonstige Wünsche.

Anzeige

Das HiFi Forum Team hält dann gezielt Ausschau danach und meldet sich dann aktiv beim Kunden, sobald das Wunschgerät verfügbar ist. Die Smart-Tage kombinieren nun die bereits langjährig bewährten Schnäppchen-Angebote mit einem neuen, individuellen Service zum einfachen Auffinden des eigenen Traumgeräts.

Das HiFi Forum Baiersdorf findet man hier:

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 606290

https://www.hififorum.de/

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.