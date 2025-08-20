"Herbert Grönemeyer: Unplugged 2 • Von allem anders" erscheint auf CD & Vinyl LP
Vertigo veröffentlicht "Herbert Grönemeyer: Unplugged 2 • Von allem anders" auf CD & LP. Das zweite Unplugged-Album von Herbert Grönemeyer wurde in den Berliner Hansa Studios mit Gästen wie Balbina, BRKN, Lea, Peter Fox und Lucry & Suena, dem Berliner Rundfunkchor, einem Orchester sowie unterschiedlichen Streicherkonstellationen eingespielt und wird als Deluxe-CD im Hardcover-Buch und Doppel-LP mit Gatefold-Cover erscheinen. Außerdem wird die Schallplatte auch als signierte Sonderedition mit "Marbled"-Optik exklusiv bei Amazon.de angeboten.
Der Verkaufsstart ist für den 17.10.2025 geplant.
