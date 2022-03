News

"Daybreakers" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und Apple iTunes

"Daybreakers" ist in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store veröffentlicht worden. Der Vampir-Thriller mit Ethan Hawke wurde 2010 auf Blu-ray Disc veröffentlicht aber bislang noch nicht in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray angekündigt. Lionsgate hat "Daybreakers" in den USA bereits 2019 auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

Während Amazon "Daybreakers" in Deutsch und Englisch zum Streaming anbietet, ist bei Apple derzeit nur die deutsche Synchronfassung verfügbar.

