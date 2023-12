News

David Finchers "Sieben" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht "Sieben" (Seven) auf Ultra HD Blu-ray. Der Thriller-Klassiker von David Fincher mit Brad Pitt und Morgan Freeman soll auch in Deutschland 2024 zunächst als "Ultimate Collector's Edition" auf Ultra HD Bluray veröffentlicht werden. Der genaue VÖ-Termin ist noch offen. Das jetzt bei Amazon.de aufgetauchte Listing der Ultra HD Blu-ray deutet aber an, dass es wohl nur noch eine Frage von Monaten sein dürfte.

Wie bereits im Sommer 2023 bekannt wurde, hat David Fincher für die neue 4K-Version von "Sieben" neben der Neuabtastung vom Original-Negativ auch einige Anpassungen für das HDR-Mastering vorgenommen. Bei einer ganzen Reihe von Bildelementen, die ursprünglich grell und ausgewaschen auf dem ursprünglichen Film-Material erschienen wurde noch einmal Hand angelegt, um diese mit HDR etwas realistischer wirken zu lassen. Dazu gehört zum Beispiel die Szene eines leuchtenden Fensterausschnitts, die um dezente Stadt-Hintergründe ergänzt wurde. Laut Fincher soll es sich um kleinere Korrekturen handeln, die maximal fünf Prozent ausmachen sollen. Inhaltliche Veränderungen des Films soll es aber nicht geben.

