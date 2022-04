News

Dario Argentos "Dark Glasses" erscheint in zwei Blu-ray Disc-Mediabooks

Pierrot le Fou veröffentlicht "Dark Glasses - Blinde Angst" am 29.07.2022 auf Blu-ray Disc. Der neue Dario Argento Horror-Thriller soll bereits kurze nach dem deutschen Kinostart am 07.07.2022 auf Blu-ray Disc in den Handel kommen. Auf digitalen Plattformen wird der Film ab dem 22.07.2022 erhältlich sein.

"Dark Glasses" erscheint in zwei auf 4000 Exemplare limitierten Mediabook-Editionen mit unterschiedlichem Cover inklusive Blu-ray Disc und DVD. Das Mediabook enthält ein 24-seitiges Booklet und ein Poster. Als Bonus-Material sind u.a. eine Videobotschaft von Regisseur Dario Argento und ein Behind the Scenes-Special dabei.

Eine Ultra HD Blu-ray ist bislang nicht geplant.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.