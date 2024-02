News

Christopher Nolans "Following" erscheint als Blu-ray Disc-Mediabook

Pandastorm veröffentlicht Christopher Nolans "Following" auf Blu-ray Disc. Der Thriller aus dem Jahr 1998 war das Spielfilm-Debüt von Christopher Nolan und erscheint am 29.04.2024 als Blu-ray Disc-Mediabook inklusive DVD. Die Blu-ray Disc basiert auf einem internationalen Bildmaster mit neu digitalisiertem, überarbeiteten deutschem Ton. Das Bonus-Material umfasst u.a. ein Booklet, in dem der Filmwissenschaftler Marcus Stiglegger analysiert, wie sich „Following“ als Schlüssel für Christopher Nolans weiteres Werk begreifen lässt.

Gemeinsam mit Drop-out Cinema bringt Pandastorm "Following" als bundesweite Wiederaufführung am 06.06. noch mal in die deutschen Kinos. Previews finden schon ab 01.03. im Vorfeld der Oscar-Verleihung in ausgewählten Städten statt.

bereits erhältlich:

