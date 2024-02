News

Bruce Willis-Klassiker "The Last Boy Scout" erscheint als Blu-ray Disc-Mediabook

Nameless Media veröffentlicht "The Last Boy Scout" auf Blu-ray Disc. Der Action-Klassiker von Tony Scott mit Bruce Willis wird in einer neuen Mediabook-Edition mit Blu-ray Disc und DVD veröffentlicht. Das Mediabook enthält die bereits von Warner veröffentlichte Blu-ray Disc und wird in limitierter Auflage mit mehreren Cover-Varianten angeboten, die ab dem 1. März bzw. 1. Juni erhältlich sein sollen.

01.03.2024

01.06.2024

Am 28.03.2023 veröffentlicht außerdem Plaion "Die City Cobra" mit Sylvester Stallone als Blu-ray Disc-Mediabook.

