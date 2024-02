News

"Aliens - Die Rückkehr" & "The Abyss" als "Extended Cut" auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney veröffentlicht James Camerons "Aliens - Die Rückkehr", "The Abyss" und "True Lies" am 26.04.2024 in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray. Nachdem bislang in erster Linie Informationen aus den USA verfügbar waren, gibt es inzwischen auch aus Deutschland eine Bestätigung für die längeren "Special Edition"-Versionen von "Aliens - Die Rückkehr" (ca. 154 min.) und "The Abyss" (171:09 min.), die neben den Kinofassungen auf Ultra HD Blu-ray enthalten sein werden.

Das ist keineswegs selbstverständlich, denn in Großbritannien wurde die Veröffentlichung von "The Abyss" sogar gestrichen, weil James Camerons Produktionsfirma Lightstorm sich weigerte, eine Szene mit einer Ratte zu kürzen. In Deutschland hat die Langfassung von "The Abyss" von der FSK bereits eine Freigabe ab 12 Jahren erhalten.

Die drei Ultra HD Blu-rays werden mit englischem Dolby Atmos-Sound und Dolby Vision HDR präsentiert. Alle Ultra HD Blu-rays werden auf 100 GB Triple Layer-Discs veröffentlicht und enthalten bereits veröffentlichtes und neu produziertes Bonus-Material - bis auf "Aliens - Die Rückkehr", der nur bereits auf Blu-ray Disc veröffentlichte Extras enthält.

Am 03.05.2024 erscheint außerdem eine neue 4K "Collector's Edition" von "Titanic", die in einem Hardcover-Bildband mit verschiedenen Illustrationen präsentiert wird.

Bereits am 22.03.2024 erscheinen neue 4K-Editionen der beiden "Avatar"-Filme:

