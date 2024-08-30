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Blumhouse-Thriller "AfrAId" bald auf Blu-ray Disc

Sony veröffentlicht "AfrAId" im Winter auf Blu-ray Disc. Der von Blumhouse unter der Regie von Chris Weitz produzierte KI-Horror-Thriller mit Katherine Waterston, Havana Rose Liu, David Dastmalchian und John Cho läuft seit dem 29.08.2024 in den deutschen Kinos und erscheint am 14.11.2024 fürs Heimkino.

Die Blu-ray Disc ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Bonus-Material wurde noch nicht angekündigt.

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