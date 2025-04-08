News

Warner: Neuer Trailer zum Mystery-Thriller "Blood & Sinners" online

09.04.2025 (Karsten Serck)

Warner hat einen neuen Trailer für "Blood & Sinners" veröffentlicht:

Der Mystery-Horror-Thriller von Ryan Coogler (Black Panther, Creed: Rocky’s Legacy) mit Michael B. Jordan läuft ab dem 17.04.2025 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Verlauf des Sommers auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook angeboten.

 

