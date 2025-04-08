News
Warner: Neuer Trailer zum Mystery-Thriller "Blood & Sinners" online
09.04.2025 (Karsten Serck)
Warner hat einen neuen Trailer für "Blood & Sinners" veröffentlicht:
Der Mystery-Horror-Thriller von Ryan Coogler (Black Panther, Creed: Rocky’s Legacy) mit Michael B. Jordan läuft ab dem 17.04.2025 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Verlauf des Sommers auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook angeboten.
- Blood & Sinners - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Blood & Sinners [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Blood & Sinners [Blu-ray] bei Amazon.de
- Blood & Sinners - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Blood & Sinners [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Blood & Sinners [Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.