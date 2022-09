News

"Blade Runnner 2099"-Serie startet bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video produziert in Zusammenarbeit mit Ridley Scott die neue SciFi-Serie "Blade Runner 2099".

Der Titel deutet an, dass die Serie 50 Jahre in der Zukunft nach den Ereignissen des letzten "Blade Runner 2049"-Kinofilms liegen wird. Darüber hinaus wurden aber noch keine Details zum Inhalt der Serie bekannt gegeben, für die Silka Luisa das Drehbuch geschrieben hat, die zuletzt u.a. die Story der Apple TV Mystery-Serie "Shining Girls" entwickelt hatte und auch als "Showrunner" für die Blade Runner-Serie verantwortlich sein wird. Ridley Scott ist als ausführender Produzent an "Blade Runner 2099" beteiligt.

Der Starttermin von "Blade Runner 2099" bei Amazon Prime Video ist noch offen.

