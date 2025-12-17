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Bis zu 50% Gesamtrabatt auf B-Ware bei HiFiPilot

Bildquelle: HiFiPilot

Zum Jahresende legt HiFiPilot nochmals nach: Ab sofort erhalten Kundinnen und Kunden auf bereits reduzierte Produkte aus der Kategorie "B-Ware & mehr" einen zusätzlichen Rabatt von 20%. Die dort befindlichen Artikel, es handelt sich um Aussteller, B-Ware und ausgewählte Sonderposten, sind bereits im Preis reduziert - in Einzelfällen sind dann sogar einmalige Gesamtrabatte von fast bis zu 50% möglich.

Die Aktion läuft bis einschließlich 31.12.2025! HiFiPilot weist außerdem darauf hin, dass es sich bei der B-Ware und den Ausstellern in der Regel um Einzelstücke oder sehr geringe Stückzahlen handelt. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

Zur Aktionsseite geht es hier:

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